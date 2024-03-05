Оснащение строящихся школ мебелью и оборудованием обсудили в Палате предпринимателей

В рамках Национального проекта «Комфортная школа» в Петропавловске возведут 4 школы, к строительству двух из которых приступили в прошлом году. Эти объекты находятся в микрорайонах «Орман» и «Береке». Каждое учебное заведение рассчитано на 600 мест. Комфортные школы должны распахнуть свои двери уже в сентябре текущего года. На площадке Палаты предпринимателей говорили об их оснащении мебелью и оборудованием. За круглым столом собрались специалисты областного управления образования, Палаты предпринимателей, региональный представитель АО «Samruk-Kazyna Construction», застройщики, производители мебели. Представители сферы образования рассказали, какими должны быть учебные и предметные кабинеты, столовая, обратив особое внимание на характеристики парт и стульев, а также шкафов, стеллажей и локеров. В текущем году объявят конкурсы на строительство еще двух школ: в микрорайоне «Копай» на 1 200 мест и в «Жас оркене» на 900 мест.

Камилла Карим