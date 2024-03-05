Казахстанцы могут самостоятельно получать госуслуги в общественных местах

Граждане Казахстана теперь могут самостоятельно получать госуслуги в общественных местах. Это стало возможным благодаря открытию 29 connection point в 20-ти областях республики. В прошлом году казахстанцы получили более 15 миллионов услуг в секторах самообслуживания в ЦОНах. В этом году проект решили расширить. Зоны самообслуживания расположились в местах массового скопления людей — торговых центрах, рынках, автовокзалах и банках. К слову, жители Петропавловска теперь могут получать госуслуги в торгово-развлекательном центре «City Mall».

Валерия Филатова