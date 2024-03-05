Фермеры СКО приняли участие в семинаре

Семинар для сельхозтоваропроизводителей состоялся на площадке региональной Палаты предпринимателей. Его организовали специалисты представительства компании BARENBRUG в Центральной Азии. Семинар посвятили сразу нескольким вопросам, включая повышение качества кормов для сельскохозяйственных животных. Тема заинтересовала главного агронома ТОО «Петерфельд-Агро» и ТОО «Айтеке БИ СК» Корнея Шевченко. Он приехал на семинар из Кызылжарского района.

КОРНЕЙ ШЕВЧЕНКО, главный агроном ТОО «Петерфельд-Агро» и ТОО «Айтеке БИ СК», Кызылжарский район:

— Хотелось бы увидеть ,что-то новое в технологиях, может, какие-то новые сорта заинтересуют. Меня как агронома интересуют новые травы. В данном случае люцерну планируем сеять в 2024 году. У нас поголовье скота в основном симментальской породы, есть черно-пёстрое поголовье. У нас разнообразные корма. У себя размещаем посевы суданской травы. У нас есть посевы многолетних трав в виде эспарцета, костёр безостый. В рационе коров у нас присутствует силос кукурузный, высеваем различные зерносмеси зернобобовые, чтобы убрать на сенаж.

Говорили на семинаре и о восстановлении лугов и пастбищ. По мнению организаторов, вопрос актуальный. Его поднимали участники на аналогичных встречах в других регионах.

НУРЛАН ДАУЛЕТБАЕВ, директор представительства BARENBRUG в Центральной Азии, г.Астана:

— Если мы говорим про бизнес, то,естественно, это откормочные площадки, на которые фермеры выводят стадо на выпас, соответственно у них есть для этого деньги. А что делать районам, где таких фермеров практически нет, а у людей есть животные, поэтому мы решили это обсудить, чтобы государство обратило внимание, выделили какие-то бюджетные средства для проведения необходимых работ.

Такие же семинары с приглашением фермеров прошли в Астане и Акколе.

Дарья Пышмынцева