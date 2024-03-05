186 голов импортного скота завезли в хозяйство Аккайынского района

Из Германии в Северный Казахстан. Больше недели в дороге провели импортные нетели, прежде чем попасть в конечную точку своего пути, а именно в село Власовку Аккайынского района. «Путешественниц» поставят на карантин на месяц. 186 голов КРС симментальской породы приобрело КХ «Кедр» к имеющимся 200 буренкам.

АНАТОЛИЙ ЗАРУЦКИЙ, заместитель директора КХ «Кедр», с.Власовка, Аккайынский район:

— То поголовье животноводства, которое было у нас, то стадо не давало большого эффекта, потому что оно было малопродуктивно, не высокоудойное. Сегодня мы сюда завозим практически 200 голов. Это то поголовье симментальской породы, которое должно во многом обеспечить эффективность в животноводстве, а самое главное создаст добротные рабочие места с хорошей заработной платой.

Прежде чем приобрести импортный скот, в крестьянском хозяйстве восстановили три базы. Эта работа на предприятии началась в 2022 году, закончилась недавно. С нуля построили молоканку, установили современное оборудование, создали комфортные условия для работников, занятых в производстве молока.

Чтобы купить скот заграницей, КХ вложило часть собственных средств, а также воспользовалось поддержкой государства.

РУСТЕМ ЕЛУБАЕВ, аким Аккайынского района:

— Они получили кредит в АКК — 240 млн тенге. В 2023 году в Аккайынском районе был запущен проект МТФ. В КХ «Гердт В.В.» построили ферму, молоканку, приобрели 200 голов КРС молочной породы — симментальской. У них расширение, в начале марта придет еще 200 голов. Второй проект, который в этом году реализуется при поддержке СПК в ТОО «Гагарино», на 400 голов МТФ будет введена в декабре месяце. Если в 2019 году наш район надаивал именно по организованным хозяйствам 33 тыс тонн молока, то по результатам 2023 года мы надаиваем 50 тысяч литров.

В Аккайынском районе работает 9 молочных ферм, 4 из них новые. Есть проект на 2025 год. В селе Токуши построят МТФ на 400 голов крупного рогатого скота.

Дарья Пышмынцева