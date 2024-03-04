Ветерану Великой Отечественной войны В. Волкодав исполнилось 102 года

В доме Валентины Архиповны Волкодав полно цветов. 2 марта ветерану Великой Отечественной войны исполнилось 102 года. Поздравить долгожительницу пришли первый заместитель акима области Марат Тасмаганбетов и аким города Серик Мухамедиев.

МАРАТ ТАСМАГАНБЕТОВ, первый заместитель акима СКО:

— Здоровья Вам крепкого, весна пришла, радуйтесь каждому дню! От всей души спасибо Вам за Ваш подвиг, за Вашу мудрость, энергию. Долгих-долгих лет Вам жизни.

Валентина Архиповна родилась в Украине. Молодой девушкой ушла на фронт в октябре 1941 года, домой вернулась через четыре года. Боевые награды она получала за смелость, проявленную в военные годы. Среди них — Орден Отечественной войны 2 степени, медали «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией». О военных годах Валентина Архиповна вспоминает с трудом.

ВАЛЕНТИНА ВОЛКОДАВ, ветеран ВОВ:

— Ехали сюда на немецких машинах, и когда останавливается машина, проверяли и смотрели, а они тихо-тихо, как мышки сидели, чтобы не узнали, что они прячутся.

После окончания войны Валентина Архиповна вместе с семьей поехала поднимать целину в Казахстан и осталась здесь. Трудилась бухгалтером на керамическом заводе в Целинограде, а 1992 году переехала в Петропавловск. У Валентины Архиповны 2 дочери, 4 внуков и 3 правнука.

Анна Богословская

