В Министерстве науки и высшего образования РК рассказали о принимаемых мерах по повышению социального статуса ученых

«В рамках законопроекта «О науке и технологической политике» на сегодня министерством принимаются меры, способствующие к повышению социального уровня ученых в Казахстане. Одной из них — ежегодное выделение грантов на реализацию проектов и программ, в том числе и грантов для молодых ученых», — сообщили в министерстве.

Кроме этого, в рамках соглашения между министерством и АО «Отбасы банк» о сотрудничестве по программе кредитования для молодых ученых на 2023–2027 годы, 80 молодых ученых получили жилье.