Тренинги для женщин-полицейских накануне 8 марта проводят психологи ДП СКО

Снятие стресса, развитие способности действовать в экстремальной ситуации — это обычные темы занятий психологов с коллективами полицейских, в которых преобладают мужчины. Для женщин в погонах выработана особая программа. Помещение для тренинга заботливо украсили психологи. Весеннее мероприятие для коллег они начали готовить задолго до его начала.

ЕКАТЕРИНА БУДАНОВА, инспектор-психолог батальона патрульной полиции ДП СКО:

— Женский тренинг помогает нам ощутить свободу и радость от жизни, почувствовать облегчение, освободиться от прежних обид. Начать заботиться о себе, стать более внимательным к собственным потребностям и желаниям, найти опору в своей внутренней красоте, силе и мудрости.

Ассоциирование себя с различными персонажами и работа с метафорическими картами помогают разобраться в своём внутреннем мире. Тактильный контакт способствует открытости и взаимопониманию. Использовали и стояние на гвоздях. Это упражнение даёт как глубокий психологический, так и оздоровительный эффект.

— Боль, такая… — Это не боль, это страхи и зажимы, которые находятся внутри вас.

Зажигательный танец под руководством профессионального хореографа зарядил участниц энергией. Занятия с женщинами носят название «Гармония души». Участие в тренинге приняли уже 102 сотрудницы полиции.

Валерия Филатова