Свыше 3 тысяч исследований провели криминалисты СКО полиции в 2023 году

Сегодня в арсенале североказахстанских криминалистов новейшие достижения научно-технического прогресса. К примеру, полицейские региона перешли на новую систему биометрической идентификации личности. От использовавшейся прежде системы «Папилон» «БИЛ» отличается более удобным интерфейсом, высокой скоростью. Только за прошлый год работа со следами рук помогла раскрыть 119 преступлений. Всего за 2023 год сотрудники службы провели более 3 тысяч исследований. С использованием криминалистических учетов установлено около 500 лиц, подозреваемых в совершении преступлений. В честь профессионального праздника криминалистов в областном департаменте полиции прошло торжественное собрание, где поощрили ряд сотрудников и ветеранов оперативно-криминалистических подразделений грамотами и благодарственными письмами.

