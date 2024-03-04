На 78-м году ушёл из жизни Почётный гражданин СКО Кайырлы Едресов

На 78-м году ушел из жизни ветеран труда, Почетный гражданин СКО Кайырлы Едресович Едресов. Уроженец села Орталык Есильского района начал свою тудовую деятельность учителем физкультуры. Тем не менее, молодого патриота всегда интересовала общественная и политическая жизнь страны. В течение 19-ти лет Кайырлы Едресович работал в партийных органах, был председателем районного комитета народного контроля. 17 лет возглавлял Есильский сельскохозяйственный колледж, сделав его одним из образцовых в регионе. Позже он возглавлял и общественный совет области. Друзья и коллеги Кайрылы Едресова всегда отмечали его творческий подход и активную жизненную позицию, отзывчивость и отвественность. За свою деятельность он был удостоен звания «Отличник просвещения РК», ордена «Құрмет» и других наград.



Диана Салихова