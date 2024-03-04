Коллектив ПЗТМ поздравил с наступающим 8 марта сотрудниц

В коллективе Петропавловского завода тяжелого машиностроения 480 человек. 135 из них — женщины. Накануне весеннего праздника руководство предприятия организовало торжественное собрание.

ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВ, председатель профсоюзного комитета АО «ПЗТМ»:

— Мы решили на заводе организовать отдых, досуг нашим любимым и уважаемым женщинам. Пригласили артистов филармонии. Хочется поздравить всех женщин не только завода, а всех женщин нашего государства, нашей республики с наступающим Международным женским днём.

К 8 марта среди женской половины коллектива здесь организовали конкурс красоты. Участвовали в нём 12 представительниц прекрасного пола. Как и принято в таких конкурсах, выбрали главную красавицу завода. Голосование проходило в соцсетях. Остальные участницы получили дипломы 1-й, 2-й, 3-й степеней и сертификаты.

ВИКТОР КОЛЕСНИКОВ, исполнительный директор АО «ПЗТМ»:

— Была упорная борьба. Женщины все молодцы, что участвовали. Много людей голосовали. В инстаграм были размещены фотографии женщин, за которых голосовали поклонники.

Среди участниц конкурса красоты — Алма Иманбетова. Стаж её работы — более 20 лет.

АЛМА ИМАНБЕТОВА, прессовщик-вулканизаторщик АО «ПЗТМ»:

— Наша работа очень тяжелая. Женщинам тяжелее работать на таком предприятии. За это мы получаем награды. Я довольна своим руководством. Они поддерживают, часто дают премии. Международный женский день, конечно же, не исключение.

Конкурс красоты на Петропавловском заводе тяжелого машиностроения проводится впервые. Женщины получили памятные подарки.

Валерия Сиваш