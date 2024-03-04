Из сёл Прибрежного сельского округа Кызылжарского района вывозят снег

Весенний паводок не за горами, еще немного и начнется активное снеготаяние. В сельских округах занимаются вывозом снега. Чистят снег и коммунальщики, и сами жители. Люди приводят в порядок дворы и территорию возле домов. В селе Прибрежном в зоне возможного подтопления 4 улицы из 18. Это Советская, Шаймерденова, Жанажол и Жастар. Любовь Кочетова живет этом селе всю жизнь. Её дом по Советской под угрозой подтопления.

ЛЮБОВЬ КОЧЕТОВА, жительница села Прибрежного, Кызылжарский район:

— Спасибо всем, кто снег помогает вывозить. Каждый год вывозят. И сами готовимся, и сами убираем, стараемся, чтобы не затапливало.

Прибрежное и другие сёла сильно пострадали от паводка в 2017-м году. Еще тогда было принято решение возвести здесь дамбу. Ограждение протяженностью 250 метров появилось здесь в том же году.

ДАУРЕН РАМАЗАНОВ, аким Прибрежного сельского округа, Кызылжарский район:

— Каждый год ежегодно укрепляем её. Сейчас в настоящее время из областного бюджета выделены на противопаводковые мероприятия бюджетные средства. На вывоз снега выделено 8 млн. тенге, на аренду техники — 3 млн. тенге и на покупку инертного материала — 5 млн. У нас в районе закуплено 13 тысяч мешкотары, в случае наводнения — 2 мотопомпы.

Снег вывозят ежедневно. Задействовано 4 единицы спецтехники. Ответственная подрядная организация — ИП «Тайыр».

СУНГАТ КОЖАХМЕТОВ, подрядчик:

— Трудностей нет. Техника своя. Аким округа помогает. В Мичурино вывозим, начали в Озёрном вывозить. Люди обращаются, где, кому и что вывезти. Помогаем. По плану 5 тысяч кубов. Вот начали вывозить.

В селе Тепличном проживают 700 человек. Аягоз Смагулова переехала сюда 7 лет назад.

АЯГОЗ СМАГУЛОВА, жительница села Тепличного, Кызылжарский район:

— Наводнение было 2017 году, но возле моего дома не сильно было, потому что вовремя выкачку делали. С 2017 года каждый год вывозят снег своевременно. Начинают с конца февраля, как буран заканчивается. Постоянно дороги чистят.

С начала года в Кызылжарском районе на снежные полигоны вывезли 6,5 тысяч кубометров снега. Необходимо вывезти еще 12 тысяч кубометров. Противопаводковые мероприятия в районе продолжатся и дальше.

Камилла Карим