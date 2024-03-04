Чемпионат по горнолыжному спорту прошёл в Петропавловске

В субботу в экстрим — парке Петропавловска состоялся чемпионат по горнолыжному спорту. Соревнование проходило по дисциплине “слалом” среди любителей. Райымбек Игбергенов — один из его участников. В этом виде спорта он новичок.

РАЙЫМБЕК ИГБЕРГЕНОВ, участник чемпионата:

— Я пришёл в этот спорт месяц назад, мама увидела и спросила, буду ли я заниматься. Я согласился. Это мое первое соревнование, я готовился.

В нашем регионе зима длится почти полгода, однако, горнолыжный спорт только набирает популярность. Участников пока не сильно много и опыта мало.

ВАСИЛИЙ ШУНЬКО, главный судья соревнований:

— Сегодня мы проводим открытое первенство города Петропавловска по горным лыжам, у нас одна дисциплина “слалом”, которую мы проводим. Это у нас сейчас выступают детишки, которые занимаются один, два, три года. С 9 лет до 11-ти у нас идет набор сейчас в секцию. «Слалом» — это техническая дисциплина в горных лыжах, в которой необходимо совершить несколько резких поворотов и пройти несколько определенных фигур, то есть ворота внизу.

Победителей и призеров наградили дипломами и медалями.