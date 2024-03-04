Чемпионат области по мейбукан годзю-рю карате-до прошёл в Петропавловске

Областной чемпионат по мейбукан годзю-рю карате-до состоялся в Петропавловске на базе средней школы национального возрождения №17. В восточных единоборствах большое внимание уделяют духовно-нравственному воспитанию, потому чемпионат посвятили дню вывода советских войск из Афганистана. Ветераны дали юным бойцам слова напутствия и вручали призёрам награды.

ВЛАДИМИР ДОБРЫНИН, ветеран:

— Дело в том, что ветеранов войны очень мало становится. Их уже практически и нет. Мы передаём свой опыт молодёжи, рассказываем о своей жизни, о своих действиях, когда выполняли долг.

Боец с синим поясом — Мирон Колтунов. Спортсмен признаётся, что не пропускает ни одной тренировки. Так ему нравится этот вид спорта.

МИРОН КОЛТУНОВ, участник чемпионата:

— Я занимаюсь уже три года карате. Я в первый день чемпионата занял первое место. Хочу чемпионом мира стать и завоевать чёрный пояс.

На соседнем татами соревнуются девушки. Диана Донская занимается карате-до уже 7 лет. За это время стала чемпионкой Казахстана, теперь стремится завоевать титул повыше.

ДИАНА ДОНСКАЯ, участница чемпионата:

— Сейчас у меня прошёл бой. Было тяжело. Девочка хорошо подготовленная. Ей не хватило немного техники, силы, выносливости. Благодаря этому я выиграла.

В областном чемпионате приняли участие более 140 спортсменов в возрасте от 4 до 15 лет.

ВИКТОР ЗАИКА, главный судья:

— Соревнования проходят в рамках правил. Ребята соревнуются в разделе рюгомидзю. Соревнования проходят без травм. Это значит, что рефери работают корректно. Вовремя пресекают опасные моменты. Ученики показывают высокий уровень.

Победители областных состязаний отправятся защищать честь региона на республиканском чемпионате. Он состоится 22 марта в Алматы.

Диана Салихова