45 кг ртути хранилось с нарушением правил в СКО

На территории одного из промышленных объектов Северо-Казахстанской области сотрудники подразделения по противодействию наркопреступности обнаружили и изъяли 45 килограммов ртути. Металл хранился с нарушением правил обращения с ядовитыми веществами. Нарушителям предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 160 МРП либо арест на срок до 40 суток. В рамках республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Дармек» по всей стране продолжаются работы по выявлению правонарушений в сфере обращения с медицинскими препаратами. В республике проверено порядка 900 предприятий и организаций, использующих медицинские препараты в своей деятельности. Выявлено 22 уголовных правонарушения в сфере обращения с наркотическими средствами и ядовитыми веществами. К административной ответственности привлечено 230 человек, в том числе 48 медицинских работников. За нарушения условий хранения изъято 43 кг наркотических и психотропных веществ, свыше 9 тысяч таблеток и около 15 тысяч ампул медицинских препаратов.



Валерия Сиваш