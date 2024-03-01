В СКО продолжают готовиться к весенним полевым работам

ТОО «Петерфельд-Агро» и ТОО «Айтеке БИ СК» ежегодно получают хороший урожай. В 2023-м году, несмотря на непростые погодные условия, в товариществах в среднем с гектара земли смогли получить 24 центнера зерновых. Это ячмень и пшеница.

КОРНЕЙ ШЕВЧЕНКО, главный агроном ТОО «Петерфельд-Агро» и ТОО «Айтеке БИ СК», Кызылжарский район:

— В 2024 году по ТОО «Петерфельд-Агро» будем сеять на площади 4162 га, по ТОО «Айтеке БИ СК» будем сеять на площади 7334 га. В севообороте у нас будет около 40% кормовых и 70% товарных посевов. Сеем пшеницу, ячмень, овёс, зернобобовую смесь, кукурузу, суданскую траву, люцерну, горох.

Чтобы хорошо поработать в поле во время весенних полевых работ, необходимо основательно подготовиться. В двух ТОО ремонт тяжелой техники практически завершили. Сейчас приступили к ремонту зубовых борон. Их используют для поверхностной обработки почвы.

КОРНЕЙ ШЕВЧЕНКО, главный агроном ТОО «Петерфельд-Агро» и ТОО «Айтеке БИ СК», Кызылжарский район:

— У нас в весенних полевых работах участвуют 4 посевных комплекса. Это «Buhler» с комплексом «Bourgault». Будут участвовать 8 единиц К-700 с сеялками «Омичка» и еще 4 К-700 с культиватором «Степняк». Мы обновляем технику. В прошлом году купили пресс-подборщики новые, культиваторы, бороны. Закупили машину для внесения жидких удобрений.

В посевной кампании текущего года в области задействуют почти 13 тысяч тракторов различных модификаций, 14 тысяч зерновых сеялок, 1,5 тысячи современных посевных комплексов. В мастерских сельхозпредприятий завершается подготовка техники к выходу в поле. Государство выделило местным аграриям свыше 53 тысяч тонн дизельного топлива.

Дарья Пышмынцева

