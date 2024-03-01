В День благодарности в областном театре кукол прошел благотворительный спектакль

Известную всем с детства сказку «Дед, баба и курочка Ряба» поставили на сцене артисты областного тетра кукол. В зале — дети из многодетных и малообеспеченных семей. Юных зрителей привезли на спектакль активисты молодежного ресурсного центра.

Спектакль поставил российский режиссер Андрей Мелентьев. Он работает с коллективом театра почти со дня его основания, более 30 лет. По словам режиссера, «Дед, баба и курочка Ряба» — одна из его первых постановок в этом театре.

АНДРЕЙ МЕЛЕНТЬЕВ, режиссёр, РФ:

— Актеры замечательные. Я с ними уже работал. И честно скажу, они прекрасно почувствовали свои все задачи, которые есть. Прекрасно они работают. Интересно получилось. Постоянно сотрудничаем, не забываем, приезжаем сюда, меня приглашают. И постановок здесь у меня достаточно много. Я достаточно хорошо знаком с этим театром.

Сказку посмотрели порядка 100 детей. Спектакль будут показывать в эти выходные для всех желающих. Цена билета — 1200 тенге.

Камилла Карим