Ущерб от пожаров с начала года составил 47 млн тенге

О пожарной обстановке в области говорили сегодня ЧС-ники на брифинге. 74% пожаров приходится на жилой сектор. Причины возгораний — неправильное устройство и эксплуатация печного оборудования, неисправность электропроводки.

ДМИТРИЙ РАСТИХИН, заместитель начальника ДЧС СКО:

— В целях предупреждения пожаров ДЧС совместно с заинтересованными органами, местными исполнительными органами, сотрудниками внутренних дел, различными волонтерскими и общественными организациями проводит широкомасштабные профилактические работы. Работа направлена на обход жилого сектора. Уже непосредственно в беседе с владельцами до них доводят те требования пожарной безопасности, которые должны быть.

Во избежание возникновения пожаров спасатели рекомендуют устанавливать в домах датчики дыма и газа, приобретать огнетушители.

ДМИТРИЙ РАСТИХИН, заместитель начальника ДЧС СКО:

— Я бы хотел сегодня показать, что есть такой датчик. Это дымовой извещатель. На сегодня дома, где проживают все социально уязвимые слои населения, на 100% оборудованы. Он небольшой, устанавливается на потолке. А самое главное, этот извещатель может спасти каждому жизнь. Я бы хотел сейчас продемонстрировать, как он работает. Он подает довольно громкий звук, что человек в случае ЧС, если происходит ночью, может проснуться и покинуть помещение. От этого звука любой проснется.

Что касается угарного газа, с начала года в области от него пострадали 4 человека. Один из таких случаев недавно произошел в селе Кишкенеколь Уалихановского района. От угарного газа пострадали 32 летняя женщина и её дети 13-ти и 2-х лет.

ДМИТРИЙ РАСТИХИН, заместитель начальника ДЧС СКО:

— Вовремя была оказана помощь. Сейчас их жизни ничего не угрожает. Причина — отравление угарным газом. Если возьмем статистику пострадавших за прошлый год, то тогда у нас в это время было 20 человек, из них 1 с летальным исходом. Основные причины отравления угарным газом — это печь на твердом топливе. В том году статистика показывала большое количество людей, которые получили отравления угарным газом. Это было по причине преждевременного закрытия заслонки дымохода печи.

С начала текущего года в регионе произошло 90 пожаров. В огне погибли 6 человек, получили травмы 18, 5 из них — дети. Ущерб от пожаров составил 47 млн. тенге.

Камилла Карим

