Состоялось собрание совета директоров АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» под руководством Премьер-министра РК Олжаса Бектенова

На встрече были представлены результаты выполнения инвестиционной политики за 2023 год.

Дочерние компании холдинга выразили поддержку предприятиям несырьевых секторов экономики на общую сумму 2,8 трлн тенге, что на 45% превышает прошлогодние показатели. Более 71 тыс. компаний и организаций, не входящих в субъекты квазигосударственного сектора, получили поддержку на сумму 2,5 трлн тенге.

По результатам обсуждения отчетов глава Правительства подчеркнул необходимость немедленного пересмотра Правил закупок «Байтерека» с целью увеличения доли отечественных товаров. Премьер-министр также сообщил о том, что в настоящее время Правительство готовит комплекс мер по повышению внутристрановой ценности и развитию отечественного производства.