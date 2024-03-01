Североказахстанцы поздравляют друг друга с Днём благодарности

В День благодарности активисты молодёжного ресурсного центра провели специальную акцию на улицах города.

ДАМИР АБДИН, руководитель молодёжного ресурсного центра г.Петропавловска:

— 1 марта по всему Казахстану у нас отмечается День благодарности. И мы сегодны решили провести такой социальный опрос среди жителей города. Мы хотим, чтобы они позвонили своим родным и поблагодарили их. За это мы будем дарить подарки: сладости, игрушки, канцелярию для детей.

Иногда в потоке будней мы забываем сказать «Спасибо!» тем, кто всегда нас поддерживает и находится рядом, несмотря ни на что. Жители Петропавловска охотно звонили своими близким и знакомым, поздравляли их с Днём благодарности.

— Сегодня такой день — День благодарности. Я хотела поблагодарить судьбу за то, что мы с тобой в 77-ом году встретились в Караганде, учились вместе 5 лет и до сих пор храним эту дружбу.

— Алло, мам. Хочу сказать тебе спасибо за то, что ты всегда рядом, всегда преодолеваешь со мной все мои жизненные трудности. — Спасибо большое, спасибо.

— Алло, мама. Привет. Сегодня 1 марта — День благодарности. Я хочу сказать тебе спасибо большое за то, что ты у меня есть, я тебя очень сильно люблю!

Тёплые слова благодарности способны объединять сердца людей из разных городов и стран. Подобные акции специалисты молодёжного ресурсного центра проводят ежегодно.



Валерия Филатова