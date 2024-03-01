Противопаводковые работы проводят в селе Байтерек Кызылжарского района

Семья Дамира Макимкенова живёт в селе Байтерек Кызылжарского района уже 12 лет. Их дом находится на окраине, притом на склоне, в весенний период вся вода стекает ко двору. Бывали и неприятные последствия.

ДАМИР МАКИМКЕНОВ, житель села Байтерек, Кызылжарский район:

— Раньше мы жили в районном центре, в селе Бишкуль. Здесь дом мы получили как многодетная семья и по потере кормильца. Ещё 12 лет назад. Первый год, как мы приехали, у нас в погребе вода была. Мы не знали сперва, каково будет весной. Первый год, мы думали, все нормально будет. После этого и сотрудники ЧС, и акимат вместе прорабатывают вот эти моменты, когда весна наступает.

Больше таких ситуаций не случалось, отмечает Дамир Макимкенов. Осадки убирают регулярно. На сегодня в селе уже вывезли более 3400 кубических метров снега.

РИНАТ ШУГАИПОВ, аким Кызылжарского сельского округа, Кызылжарский район:

— А деньги выделены на 5 тысяч кубов. Остаток на данный момент примерно 1600 кубов. После этого, сейчас вот заявка подали ещё на 10 миллионов, на 15 тысяч кубов.

Для профилактики возле защитного обвалования произвели зачернение протяженностью 3,5 км.

АХМЕТХАН ТОБУЛБАЕВ, главный инспектор по гражданской защите аппарата акима Кызылжарского района:

— Данное зачернение необходимо для более раннего оттаивания грунта и снижения промерзания его в период активного снеготаяния. На территории села Байтерек в последние 5 лет создано защитное обвалование общей протяженностью 800 метров. Вместе с контррегулятором для приёма большого объёма сточных паводковых вод оттаяния снега, что позволяет снизить напор.

В зоне риска подтопления в селе 20 домов, в них проживают 86 человек. В масштабах всего района — 744 дома, 1973 человека.

АХМЕТХАН ТОБУЛБАЕВ, главный инспектор по гражданской защите аппарата акима Кызылжарского района:

— Подготовлено достаточное количество инертного материала в объёме 3700 кубических метров для предотвращения подтопления жилых домов. Также скорректирован расчёт силы и средств, привлекаемых для ликвидации последствий ЧС в количестве 165 единиц техники, в том числе 18 единиц водооткачивающей техники. Большая часть находится на балансе акиматов, а также 30% — во взаимодействии с сельхозтоваропроизводителями.

Создано 13 приёмных эвакуационных пунктов для временного размещения людей в случае необходимости, говорит специалист. Также создан запас продовольствия в тех пунктах, подъездные пути к которым могут быть отрезаны от остальных в случае разлива реки Есиль.

Диана Салихова