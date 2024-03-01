Под председательством заместителя Премьер-министра РК Тамары Дуйсеновой прошло заседание Национального совета по профессиональным квалификациям

На заседании была представлена информация о текущих действиях в области профессиональной квалификации, сделанная заместителем министра труда и социальной защиты населения Олжасом Ордабаевым.

Ордабаев также подчеркнул активную работу по утверждению профессиональных стандартов: из существующих 219 стандартов были актуализированы, подготовлено 135 новых, а еще 130 находятся на рассмотрении. Он сообщил, что с 2030 года на рынке труда будут использоваться только профессиональные стандарты, что потребует корректировки образовательных программ учебных заведений. Цифровизация процесса будет осуществляться через платформу Career Enbek, а оценка компетенций выпускников будет проводиться независимыми центрами сертификации.

В рамках заседания обсуждались также вопросы создания профессиональных стандартов и подготовки специалистов в министерствах транспорта, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, финансов, водных ресурсов и ирригации. Тамара Дуйсенова подчеркнула важность качества стандартов при повышении национальной квалификации, выразив надежду на принятие срочных мер для удовлетворения спроса на рынке труда.