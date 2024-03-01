Отбор в региональный кадровый резерв стартовал с 1 марта

С 1 марта стартует отбор в региональный кадровый резерв. Участие в нём могут принять казахстанцы не старше 35 лет с высшим образованием и общим стажем работы не менее 3 лет. Отбор продлится до конца июня этого года. Срок нахождения в резерве — 2 года. Для участия в отборе необходимо с 1 по 31 марта пройти регистрацию на онлайн-платформе onir.pkrezerv.gov.kz.

САЛИМХАН САБИТОВ, депутат городского маслихата:

— Позволит им занимать руководящие должности в дальнейшем после отбора, и они уже могут своим видением, своей работай поделиться уже с обществом. Я надеюсь, именно сильнейшие, которые пройдут этот отбор, будут в дальнейшем работать во благо нашего региона и нашей страны. Региональный кадровый резерв на самом деле уже показал свой результат, когда проводились до этого три этапа на республиканском уровне. Есть ребята, которые, несмотря на свой юный возраст, уже реализуют себя в качестве заместителей акима района.

Камилла Карим