Областной форум этносов прошел в АНК

Областной форум этносов прошел в филиале Ассамблеи народа Казахстана в День благодарности. Казахский культурно-просветительский центр «Urpaq» открыл мероприятие дефиле национальных нарядов.

АНАТОЛИЙ БАШМАКОВ, Почётный гражданин СКО:

— Сегодня в очередной раз проводится мероприятие, связанное с Днем благодарности. Я когда-то стоял у истоков формирования самой концепции этого духовного праздника. Он считается у нас в стране самым молодым. В этом году мы в 9 раз отмечаем этот замечательный праздник. 2:00 Үлкен, үлкен рахмет хочется сказать земле, на которой мы родились, где мы живем, казахскому народу, который проявил не только чувство гостеприимства, который не только принял, но и создал все условия, чтобы в нашей стране проживали люди 130 культур.

Заместитель руководителя управления внутренней политики Кемел Оспанов от лица акима области поздравил участников областного форума с Днём благодарности. Труд некоторых из них отметили наградами. Благодарственное письмо от Ассамблеи получила руководитель узбекского этнокультурного центра «Дустлик» Баян Калдыбекова.

БАЯН КАЛДЫБЕКОВА, руководитель узбекского этнокультурного центра «Дустлик», Кызылжарский район:

— За 8 лет существования наш этнокультурный центр участвовал в областных праздниках, мы занимаем призовые места, нас награждают. В нашем этнокультурном центре свыше 20 человек участвуют, у нас есть дети.

В регионе насчитывается 28 этнокультурных центров. Все они играют большую роль в укреплении мира и единства.

Дарья Пышмынцева