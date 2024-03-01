Казахстан перешёл на единый часовой пояс

АННА БОГОСЛОВСКАЯ, корреспондент:

— 29 февраля стал не только дополнительным днем в високосном году, но и самым продолжительным для казахстанцев: из-за смены часового пояса в сутках оказалось 25 часов. В ночь на 1 марта разница со всемирным координированным временем составила +5 часов вместо прежних 6. Мы решили спросить у жителей Петропавловска о том, как этот час повлиял на их жизнь.

— По ощущениям как? Может, выспались сегодня? -Ну наверное выспалась, а так особо нет. — На что потратили этот час, который вчера в сутках появился? -Поспала. -То есть на вашей жизни никак не сказалось? — Да нет, особо нет.

— Сколько я живу, пятый раз все так делают, еще Советский Союз был, так и было: то на час позже, то меньше, а что с этого имеют — не знаю.

— Жить захотелось прям от того, что час поспал.

— Скажите пожалуйста, про смену часового пояса слышали? -Да, слышал. -Как отразилось на жизни? — Да никак не отразилось, это все дело привычки, так сказать. Сейчас пару дней и привыкнем, ничего в этом такого нет, я думаю, ничего страшного.

Министерство цифровизации проинформировало граждан о том, как изменить в устройствах настройки даты и времени. Многие получили уведомления от сотовых операторов.

АННА БОГОСЛОВСКАЯ, корреспондент:

— Летом североказахстанцы будут раньше встречать рассвет и провожать закат. Зимой мы, вероятно, в полной мере ощутим неудобства от укороченного светового дня. Впрочем, каждый может попытаться найти в этом плюсы.

Анна Богословская