Добрый поступок сына полицейского

Аманжол Тайыр — сын сотрудника отдела ювенальной полиции УП г. Петропавловска Тимура Бимакова. Мальчик нашёл телефон «Xiaomi» на заснеженной брусчатке на пересечении улиц Пушкина и Конституции Казахстана. Как потом выяснилось, телефон принадлежал ровеснику Тайыра с необычным именем Добрыня. Мальчик потерял гаджет, когда шёл на репетицию в драмтеатр.

Добрыня Шенкнехт, учащийся школы для одарённых детей:

— Я пришёл домой и рассказал об этом маме, и мы отправились искать сначала в машину, а потом поехали на место происшествия и пытались найти телефон. А также звонили на мой телефон, надеясь, что подобрал его хороший человек.

Так и произошло, но телефон, полежав на морозе, разрядился. Тайыр сразу сообщил о находке отцу. Тот посоветовал, добравшись до дома, зарядить телефон.

Аманжол Тайыр, учащийся школы № 6 им. Кожабергена жырау:

— Я не мог разблокировать, там пароль стоял, и я просто ждал, когда кто-то позвонит. Позвонил учитель владельца. Я спросил, кто он, и он сказал, что учитель школы, ну, музыкальной школы. И я сказал, что Ваш ученик обронил телефон возле улица Пушкина.

Связавшись с матерью Добрыни, Тимур Бимаков договорился о встрече в здании городского управления полиции. Встреча мальчиков символически состоялась накануне Дня благодарности. К слову, они сразу нашли общие темы для разговора. Мама Добрыни тепло поблагодарила полицейского за достойное воспитание сына, не прошедшего мимо чужой проблемы. Она считает, что о хорошем поступке обязательно следует рассказать.

— Друзьям надо рассказать в школе своей, что, вот, мне вернули, потому что очень много находят и… — Да, продают на запчасти. — Забирают себе.

У подполковника полиции Бимакова двое сыновей, обоих он воспитывает в духе уважения к закону. Тайыр ещё не определился с выбором профессии, но обдумывает и возможность пойти по стопам отца и в будущем также носить погоны, защищая права людей.

Анна Потеряева