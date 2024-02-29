В СКО предпринимателей наказали за превышение цен на продукты

В 2023 году в областном департаменте торговли и защиты прав потребителей рассмотрели 605 обращений от граждан. Специалисты ведомства помогли североказахстанцам вернуть свыше 12 млн тенге, из которых 7 млн — по линии розничной торговли.

КАНАТ ЖЕНИСБЕКУЛЫ, руководитель департамента торговли и защиты прав потребителей по СКО:

— Департаментом за нарушение законодательства в сфере регулирования торговой деятельности к административной ответственности привлекли 31 субъект предпринимательства. В том числе 6 из них наказали за превышение размера торговой надбавки на социально значимые продовольственные товары.

В 2024 году аналогичные правонарушения совершили 13 субъектов предпринимательства. Они завышали цены на муку, рис, гречневую крупу, творог, сливочное масло и мясо кур. Предпринимателей привлекли к административной ответственности.

МУХАММЕД-ХАЙР БАГИТЖАНОВ, оперуполномоченный по особо важным делам ДЭР по СКО:

— Тесная работа проводится с департаментом торговли. С начала года по совместным материалам к административной ответственности привлечено 7 субъектов предпринимательства, это 4 сети супермаркетов и 3 оптовой компании. По результатам работы цены были снижены.

На брифинге также добавили, что в прошлом году был выявлен факт излишнего посредничества при реализации макаронных изделий. Прежде чем попасть к непосредственному субъекту торговли, товар проходил через 3-х посредников, что сказывалось на увеличении конечной стоимости продукции. Розничную цену макаронных изделий в данном случае удалось снизить с 490 тенге до 355 тенге. В другом примере, где работал аналогичный алгоритм, в сети супермаркетов с 2374 до 1710 тенге подешевела гречка.

Дарья Пышмынцева