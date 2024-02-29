В министерстве цифрового развития рассказали, как перейти на новое время

Сегодня в полночь во всех регионах страны, кроме пяти областей, перейдут на другой часовой пояс. Это означает, что 29 февраля в 24:00 нужно будет перевести часы на 60 минут назад. Многие казахстанцы уже получили уведомления от сотовых операторов. В министерстве цифровизации дали общие рекомендации о том, как настроить устройства на другой часовой пояс.
1. Проверьте подключение к интернету;
2. Включите автоматическое обновление времени;
3. Перезагрузите устройство.
Инструкция для ОС Windows:
1. Отройте «Панель управления», затем — «часы и регион» — «дата и время»;
2. Во вкладке «время в Интернете» выберите «изменить параметры»;
3. Активируйте опцию «Синхронизировать» со временем в интернете, выберите «обновить сейчас»;
4. Если автоматическое обновление не работает, установите время вручную.
macOS
1. В системных настройках выберите «Дата и время»;
2. Опция «настроить дату и время автоматически» должна быть активна;
3. Если изменения не произошли, снимите активацию и настройте время вручную;
Android
1. В настройках выберите «Система», затем — «Дата и время»;
2. Включите автоматическое определение часового пояса, даты и времени;
3. Если автоматическое обновление не работает, установите время вручную.
IOS
1. В настройках выберите «Основные» — «Дата и время»;
2. Включите автоматическое определение часового пояса, даты и времени;
3. Если автоматическое обновление не работает, установите время вручную».