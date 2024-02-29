В министерстве цифрового развития рассказали, как перейти на новое время

Сегодня в полночь во всех регионах страны, кроме пяти областей, перейдут на другой часовой пояс. Это означает, что 29 февраля в 24:00 нужно будет перевести часы на 60 минут назад. Многие казахстанцы уже получили уведомления от сотовых операторов. В министерстве цифровизации дали общие рекомендации о том, как настроить устройства на другой часовой пояс.

1. Проверьте подключение к интернету;

2. Включите автоматическое обновление времени;

3. Перезагрузите устройство.



Инструкция для ОС Windows:

1. Отройте «Панель управления», затем — «часы и регион» — «дата и время»;

2. Во вкладке «время в Интернете» выберите «изменить параметры»;

3. Активируйте опцию «Синхронизировать» со временем в интернете, выберите «обновить сейчас»;

4. Если автоматическое обновление не работает, установите время вручную.



macOS

1. В системных настройках выберите «Дата и время»;

2. Опция «настроить дату и время автоматически» должна быть активна;

3. Если изменения не произошли, снимите активацию и настройте время вручную;



Android

1. В настройках выберите «Система», затем — «Дата и время»;

2. Включите автоматическое определение часового пояса, даты и времени;

3. Если автоматическое обновление не работает, установите время вручную.

IOS

1. В настройках выберите «Основные» — «Дата и время»;

2. Включите автоматическое определение часового пояса, даты и времени;

3. Если автоматическое обновление не работает, установите время вручную».