Областной конкурс «Педагог года»

В Петропавловске прошел конкурс профессионального мастерства «Педагог года». Организовали его для учителей изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Участвуют педагоги из г. Петропавловска, районов им. Г. Мусрепова, Кызылжарского и Акжарского. Среди них — Анастасия Глухих, она представялет школу искусств «Мерей».

Анастасия Глухих, педагог школы искусств «Мерей», Кызылжарский район:

— Творчеством я занимаюсь на протяжении многих лет. Работаю в Кызылжарском районе, в школе искусств «Мерей». С детьми мы выполняем различные творческие работы в различных техниках. Мы с ними активно участвуем в конкурсах, поэтому решила сама поучаствовать в конкурсе «Педагог года». Мне очень интересно развиваться, творить, вдохновлять и обучать.

10 конкурсантов соревновались в два тура. В первом, который проходил в онлайн-формате, педагоги представляли портфолио и видеоурок. Во втором участники подготовили визитную карточку, выполняли творческие задания.

Ирина Колодаева, заместитель директора областного центра творчества детей и юношества:

— Сегодня в областном центре творчества детей и юношества проходит настоящий праздник педагогического мастерства и профессионализма педагогов — конкурс « Педагог года» для учителей системы дополнительного образования. Принимают участие в нем педагоги детских школ искусств , художественных школ, студии общеобразовательных школ, педагоги дополнительного образования общеобразовательных школ города и области.

Целью данного конкурса является выявление лучших педагогов, а также развитие творческого потенциала и повышение социального престижа профессии педагогов дополнительного образования, обмен опытом и профессионализмом, знакомство с новыми идеями, отмечают организаторы. Тех, кто попадет в тройку лидеров, наградят грамотами и медалями.



