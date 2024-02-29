НПО выступили с предложениями к госорганам

Гражданский альянс СКО — связующее звено между госорганами и неправительственными организациями. Сегодня за круглым столом встретились представители 25 НПО, чтобы предложить пути решения проблем общества.

КОГАРШИН БЕРДАГУЛОВА, председатель ассоциации «Гражданский альянс»:

— Роль общественных организаций возрастает с каждым годом. Они поднимают различные вопросы, которые решаются на региональном и республиканском уровнях.

Инициативу о внесении изменений в законопроекты, которые касаются организации жилых домов, озвучил Сергей Худяков. Для этого ассоциация потребительских кооперативов СКО провела опросы среди населения, чтобы получить общее мнение об управлении жилыми домами.

СЕРГЕЙ ХУДЯКОВ, председатель ассоциации потребительских кооперативов собственников:

— Одна из самых сложных проблем — невозможность избрать председателя ОСИ или переизбрать его. Собственники не соглашаются идти на эту должность, слишком много к ним претензий и слишком мало возможностей решить проблему, профинансировать решение этих проблем. Мы долго работаем со СМИ и пытаемся объяснить нашим жителям, что есть зависимость между финансированием и качеством проживания.

На сегодня в стране действует 420 НПО. За прошлый год они реализовали 98 проектов, на этот год запланировано 97 и выделено 347 млн. тенге. Неправительственные организации стремятся снизить число проектов, но улучшить их качество, вложиться в долгосрочные и комплексные.

Анна Богословская

