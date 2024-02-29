Ипотечная программа «Отау» стартует в АО «Отбасы банк» с 1 марта

С 1 марта в Отбасы банке стартует новая жилищная программа «Отау», анонсированная ранее как «9-20-25» . Ставка вознаграждения по займу — 9%. Максимальный срок кредитования — 19 лет. При этом рассчитывать могут участники программы только на жилье стоимостью не более 18 млн.тенге. Займ предоставляется как на приобретение жилья, так и на ремонт в рамках одного банкового займа.

АЛМАС ЖАПАБАЕВ, директор СКОФ АО «Отбасы банк»:

— 8 из 19 лет. 8 — лет это на предварительный жилищный заём и 11 лет — это жилищный заём. Немаловажно, что ставка с 9% упадет до 3,5-5% годовых после накопления вкладчиком 50% от суммы займа.

Участником программы может стать только действующий вкладчик Отбасы банка. Срок депозита должен быть не менее 18 месяцев. Минимальная сумма накопления на депозите -1 млн. тенге. Тарифные программы «Табысты» «Арнау» и сберегательные не участвуют. При рассмотрении заявки также будут учитывать и факт отсутствия жилья в течение последних 5 лет. Данной программой вкладчик может воспользоваться только один раз.

АЛМАС ЖАПАБАЕВ, директор СКОФ АО «Отбасы банк»:

— Требования к участнику — надо быть гражданином РК либо иметь статус кандаса, возраст — от 18 до 63 лет исключительно на момент подачи заявки, не должен быть участником других жилищных программ, а также не должен иметь статус аренда с дальнейшим выкупом. Вкладчик должен иметь стабильный доход за последние 6 месяцев, официальный доход.

В Алматы, Астане, Шымкенте и областных центрах можно приобрести только первичное жилье.

АЛМАС ЖАПАБАЕВ, директор СКОФ АО «Отбасы банк»:

— Требования к жилью следующие: это квартира в многоквартирном жилом доме, которая уже введена в эксплуатацию. И к требованиям залоговой политики банка — в моногородах, населенных пунктах, райцентрах, в крупных населенных пунктах они могут приобретать вторичное жилье. Тут требования опять же — залоговая политика банка. Там частные дома или в многоэтажных домах могут приобретать вторичное.

Ипотечная программа «Отау» будет действовать 7 лет. Прием заявок начнется с 1 марта на портале Баспана маркет OTBASYBANK.KZ

Камилла Карим