Более 20 домов планируют снести в Петропавловске в 2024 году

Снести 3 аварийных и 18 ветхих жилых домов планируют в 2024 году в Петропавловске. Об этом рассказали специалисты на заседании областного общественного совета. Эта работа пройдёт в рамках «Концепции реализации программы реновации аварийного жилья на 2024-2029 годы».

ЖАНАТ САДВОКАСОВ, и.о. руководителя управления энергетики и ЖКХ СКО:

— 9 марта утверждена Дорожная карта по обеспечению новым жильём до 2029 года собственников жилья путём сноса аварийных и ветхих жилых домов. Согласно данным районных акиматов и г.Петропавловска, у нас 50 аварийных домов и 279 ветхих. Хотелось бы отметить, что состояние домов у нас — 49%, тогда как в других областях, например, в Акмолинской области — 57%, Костанайской — 42%. То есть, мы находимся на 4 месте с конца по аварийности и ветхим домам.

Отремонтировать в этом году планируют 6 жилых домов областного центра на сумму 536 млн тенге, докладывает исполняющий обязанности руководителя ведомства. По его словам, в настоящее время ведётся разработка документации на ремонт ещё 11 домов в Петропавловске, в том числе в 7 домах запланирован ремонт кровли и в 4 домах — замена лифтового хозяйства. Дополнительно хотят провести обследование домов и выставить очередность по модернизации.

ЖАНАТ САДВОКАСОВ, и.о. руководителя управления энергетики и ЖКХ СКО:

— В настоящее время в 134-х многоэтажных домах эксплуатируется 421 пассажирский и грузовой лифты, из которых в период с 2011-2023 гг. мы отремонтировали 54 лифта. То есть, замена на новые. Это за счет возвратных средств.

На сегодня более 180 лифтов находятся в ненадлежащем состоянии, срочной замены требуют 89 подъемников. Специалисты планируют разработать план ремонта. Активное участие в этом должны принять и сами жильцы, добавялет Жанат Садвокасов.

ЖАНАТ САДВОКАСОВ, и.о. руководителя управления энергетики и ЖКХ СКО:

— Особенное внимание участию самих людей, членов ОСИ, простых товариществ. Я думаю, населению нужно понять, что содержание домов — ответственность обоюдная. И в первую очередь это касается населения, самих жильцов.

В целом, в регионе по категории «Граждане РК, чьё жильё признано аварийным» в очереди на жильё состоит 211 человек, из них в Петропавловске — 173.

Диана Салихова