Аким СКО посетил ЦОН

В республике министром цифрового развития и председателем Правления внедряется новая концепция под названием «New ЦОН». В этом году в северном регионе два центра обслуживания населения запустили в данном формате: один — в административном центре области, второй — в селе Бесколь. Помимо обновления помещений с элементами национального колорита была произведена разбивка по зонам, и цвета подобраны таким образом, чтобы визуально разделить разные отделы.

Еркин Жумабай, директор филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан»:

— У нас есть зона скорости. Здесь оформляются быстрые услуги, например, прописка, минутное дело, не требует большой затраты времени. Зона комфорта — это те госуслуги, которые требуют дополнительного внимания, усидчивости, времени. Есть зона оказания социальных услуг. Там оформляют людей на пенсии, пособия. Также есть зона контакта, connection point, клиенты с помощью нашего консультанта получают ту или иную услугу в электронном формате.

Ознакомиться с работой Центра обслуживания населения прибыл аким региона. Глава области отметил необходимость дополнительных усилий в сфере цифровизации.

Гауез Нурмухамбетов, аким Северо-Казахстанской области:

— Более шести миллионов государственных услуг сегодня оказывается областью. Так же, да? Из них 98.5 электронно. Вы оказываете 182, кажется, 182 услуги? 182 тысячи они оказывают? Это сегодня по ЦОНу. А шесть миллионов мы оказываем, практически 99%. Малая толика того, что оказывает ЦОН. Какие-то меры, что-то делаете Вы? Потому что все сегодня на компьютере, на телефоне. Для людей удобно.

В «зоне контакта» специалисты учат жителей обращаться с интернет-порталом «Правительство для граждан». Это сделано в целях повышения компьютерной грамотности населения, чтобы люди самостоятельно с помощью смартфона или компьютера могли получить ту или иную государственную услугу. Ержан Капаров работает в ЦОНе более пяти лет, занял должность специалиста сразу после окончания университета, выучившись на юриста. Говорит, что доволен работой.

Ержан Капаров, главный специалист Центра обслуживания населения №1:

— Пришел сюда со своей миссией — помогать людям, развитие цифровизации. Мне это все нравится. В плане графика, рабочего времени, заработной платы — все устраивает. Сейчас, учитывая наш регион, у нас большинство населения — это пожилые люди. Нам тяжело их обучать, потому что цифровизация уверенно шагает вперед. У нас население такое, что не все могут воспользоваться мобильными приложениями. В этом плане есть сложность.

Гауез Нурмухамбетов пообщался с посетителями Центра обслуживания населения. По их словам, работники организации выполняют свою работу отлично, объясняя все этапы доступно.

— Прописаться? Вы откуда приехали?

— Мы купили просто квартиру и теперь прописываемся.

— Только подошли, наверное? Все объясняют, показывают?

— Да, все прекрасно, молодцы.

— Удачи Вам, всего доброго.

Жители положительно отзываются о работе ЦОНа. Люди отмечают оперативность и слаженность работы сотрудников.

— Получили ЭЦП, ребята со всем помогли, все подсказали, все хорошо. Все быстро, очереди не было, быстро справляются с работой.

— Впечатления хорошие. На ресепшене молодой человек все объяснил, все показал, сказал, куда идти.

С 1 июля 2023 года «Правительству для граждан» передали функции РАГСа. В первом отделе ЦОН трудится 57 человек. Всего по области в госкорпорации работает 763 сотрудника. Дневная пропускная способность отдела — примерно тысяча человек.

/Материал подготовлен корреспондентами телеканала «Первый Северный»/

