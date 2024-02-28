Вечер памяти Биржан сала состоялся в библиотеке им.И.Шухова

В центральной городской библиотеке им.И.Шухова состоялся литературно-музыкальный вечер «Біржан сал — қазақ ән-жырының шамшырагы». Посвятили его 190-летию со дня рождения Биржан сала — крупнейшего деятеля, певца, композитора, айтыскера. Он поднял на новый уровень традиционное казахское певческое искусство и народную музыку. До наших дней дошли и сохранились около 60 песен из его репертуара.

БИРЖАН ЕСЖАНОВ, художественный руководитель, артист областной филармонии им.Ақана Сері:

— Песни Биржал сала исполняли все известные певцы Казахстана. Он ездил по различным аулам, участвовал в различных айтысах. Также Биржан сал объединил талантливую молодёжь и создал кочующий театр.

Вечер памяти проводят участники литературно-музыкального клуба «Сана». На мероприятие пригласили курсантов Национальной гвардии РК, студентов Kozybayev University.

АЛТЫНАЙ СЫЗДЫКОВА, сотрудник центральной городской библиотеки им.И.Шухова:

— Основная цель сегодняшнего мероприятия — популяризация произведений местных писателей, в частности Биржан сала. Именно через пробуждение интереса среди молодежи к литературе, к музыке мы даем вот такой обзорный материал.

В завершение вечера гостям показали фильм о жизни Биржан сала.

Камилла Карим