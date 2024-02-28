В Петропавловске простились с шоуменом Максимом Касперовичем

Творчество — слово, которое хорошо описывает всю жизнь Максима Касперовича. Разносторонний, смелый, талантливый, он брался за все, что ему казалось интересным. А таких занятий было немало: Максим вел передачу на радио, был диджеем, играл на музыкальных инструментах, пел, снимался в кино, профессионально занимался спортом.

Искусство в разных формах всегда присутствовало в его жизни. Первым творческим коллективом стал ансамбль «Звонница-Наследие», где Максим занимался в студенческие годы. Здесь он научился петь, танцевать и держать себя на сцене.

ТАТЬЯНА УТЕЖАНОВА, художественный руководитель казачьего ансамбля «Звонница-Наследие»:

— Сразу был заметен его потенциал, его мощная энергетика. Улыбчивый, харизматичный, артистичный, прекрасно смотрелся со сцены. Максим не мог стоять на месте, его заинтересовали другие творческие пути, поэтому спустя 2,5 года он ушел из ансамбля, погрузившись в профессию ведущего. Связь с коллективом не терял, провел 20-тилетний юбилей ансамбля уже в этом качестве.

Непосредственность Максима, искренность, способность по-детски радоваться и удивляться жизни подкупали окружающих. Его уход многих застал врасплох.

КОНСТАНТИН ВЕТЛУГИН, друг и коллега:

— Мне Андрей Воловик сообщил, он написал сообщение, на что я ему ответил: «Скажи, что это шутка». И Андрюха сказал: «К сожалению, нет». И хотел дальше что-то написать, потом я стер это сообщение и не понимал, что делать. Он всегда очень стильно выглядел, современно. Даже если взять видео с мероприятий, это человек, на которого смотришь, и думаешь: «Вау, это круто».

Татьяна Николаева — куратор ведущих, с Максимом они знакомы 12 лет. За это время Татьяна и сама кое-что почерпнула у своего ученика.

ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВА, друг и наставник:

— Любить беспрекословно людей, без условностей. Любить просто, потому что этот человек есть в твоей жизни. Это точно было качество Максима. Я потеряла одного из верных друзей, талантливейшего человека в своем окружении, и потеряла отдушину.

Для коллектива телеканала «МТРК» Максим навсегда останется бессменным ведущим проекта «Я — чемпион». Именно с него у шоумена началась телевизионная карьера.

ЕВГЕНИЙ САЗАНОВ, директор ТОО «МТРК», основатель проекта «Я — чемпион»:

— Никто не верит. Я тоже не верю. Мне звонят ребята из России, с которыми мы делали проект «Я — чемпион», они тоже не верили до последнего. Не понимали, как такой полный живой энергии человек так внезапно мог уйти, молодой.

Максим пришел в проект «Я — чемпион» в 2015 году, тогда он занимался ведением корпоративных мероприятий, свадеб и, казалось, мало подходил на роль ведущего в детской передаче. Но его харизма, доброжелательность, спортивный опыт и умение найти общий язык с подростками перевесили бекграунд ведения взрослых праздников и неординарную внешность. За три года работы в проекте Максим был ведущим 112 программ, став лицом передачи.

ЕВГЕНИЙ САЗАНОВ, директор ТОО «МТРК», основатель проекта «Я — чемпион»:

— Его фирменный стиль — это огромная положительная энергия, позитив, который он нес везде и всем. Любовь к жизни, к людям, к своему делу.

Прощание с Максимом Касперовичем состоялось сегодня в Петропавловске.

Анна Богословская

