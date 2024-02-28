Три ключевые функции современных школ озвучили на заседании Сената Парламента РК

«Фундамент ценностей закладывается в школе». О тенденциях развития сферы образования говорили на заседании диалоговой площадки Сената, сообщает Kazpravda.kz. Его председатель Маулен Ашимбаев подчеркнул, что первостепенное внимание необходимо уделить развитию личности учащихся, их уникальности. Сегодняшний обобщенный метод обучения не позволяет сделать этого в полной мере, заявил сенатор.

МАУЛЕН АШИМБАЕВ, председатель Сената Парламента РК:

— Считаем важным обозначить три ключевые функции, которые должны стать базовыми для современных школ. Первая — образовательная. При этом важно учитывать индивидуальные особенности учащихся, создавать уникальные новые образовательные программы, системно повышать квалификацию учителей, а также использовать возможности Интернета и цифровых ресурсов. Во-вторых, развивать у учащихся навыки soft skills — критического и творческого мышления, коммуникационные навыки, умение работать в команде. В-третьих, важна и воспитательная функция — привитие как общечеловеческих, так и национальных ценностей: уважение к старшим, доброта, трудолюбие, сострадание и ответственность.

Кроме того, на заседании высказаны предложения по расширению перечня компетенций педагогов, образовательных программ и методик обучения, реализации государственной политики в сфере науки и содействия молодым учёным в проведении исследований.



Диана Салихова