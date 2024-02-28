Проблемы горожан озвучили общественники на заседании КСО в департаменте полиции

Об итогах совместной работы за прошлый год и о планах на нынешний говорили на заседании консультативно-совещательного органа департамента полиции. Общественники поделились своим видением работы полиции и озвучили актуальные вопросы, курсирующие среди горожан. Выделение бюджетных средств на широкую профилактику наркомании, недопущение преступлений в увеселительных заведениях, обеспечение дорожной безопасности — председатель КСО при ДП СКО Жасулан Ахметов подробно проинформировал участников заседания о проведенной работе за год. Сразу же наметили перспективы и на нынешний год, утвердили проект плана. Второй вопрос заседания — о работе миграционной службы по оказанию государственных услуг гражданам. Начальник управления миграционной службы Талгат Абилов подчеркнул, что оказание госуслуг — это одно из приоритетных направлений профильного подразделения, строящееся на основе качества, доступности и своевременности.

Талгат Абилов, начальник управления миграционной службы ДП СКО:

— Миграционной службой оказывается всего 12 видов госуслуг и за 12 месяцев 2023 года их всего оказано 126 665, из которых через информационные системы миграции — 52840, через Госкорпорацию — 71 734, на альтернативной основе — 2091. В настоящее время все услуги оказываются в электронном формате,то есть услугополучатели с использованием информационных систем могут получить услуги, не выходя из дома. Также госуслуги можно получить, обратившись в ЦОН, где введен принцип экстерриториальности: граждане могут обратиться в любой ЦОН независимо от места нахождения.

Член КСО Павел Афанасьев озвучил проблему, которая не один год волнует жителей многоквартирных домов по улице Ульянова, соседствующих с известным кафе. По словам общественника, по ночам возле увеселительного заведения наблюдается повышенный риск совершения преступлений и правонарушений на пьяной почве. Это доставляет большие неудобства жителям домов.

— Полицейские знают этот злополучный адрес. Кафе работает круглосуточно, «до последнего клиента». Все эти пьяные компании выходят из кафе, и все проблемы начинаются на улице.

Руководство областной и городской полиции приняло данную информацию к сведению, пообещав предпринять все необходимые меры в рамках своей компетенции. В завершение начальник областного департамента полиции Айдын Кабдулдинов поблагодарил членов КСО за проводимую ими работу.

Дарья Пышмынцева