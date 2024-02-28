Полицейские открыли новый спортивный сезон

Североказахстанские полицейские приняли участие в спартакиаде физкультурно-спортивного общества «Динамо» для сотрудников правоохранительных органов. По традиции первым состязанием стал лыжный забег в посёлке Борки. На открытии соревнований с приветственным словом выступил Почётный ветеран Бауыржан Кульжанов. Он отметил, что полицейские области высоко держат спортивное знамя, дарят стране новых чемпионов.

БАУЫРЖАН КУЛЬЖАНОВ, Почётный ветеран ФСО «Динамо»:

— Чемпионом Казахстана стал Батырхан Кайырбек, казакша курес выиграл. Сейчас в сборной, на сборах готовится к чемпионату мира. Наташа Богданова на днях поедет в Италию за лицензией, призёрка Азиатских игр по боксу. Вы знаете, недавно у нас Жакупов стал чемпионом по кикбоксингу. Это всё нас радует!

Первыми на старт вышли женщины. Сразу вырвалась вперёд и уверенно финишировала первой неоднократная чемпионка «динамовских» соревнований, кандидат в мастера спорта РК по зимнему Президентскому многоборью, капитан полиции Лидия Логинова. У мужчин первым на финише оказался мастер спорта РК, лейтенант полиции Ильяс Жуманов.

ЛИДИЯ ЛОГИНОВА, старший инспектор управления специальной и мобилизационной подготовки ДП СКО:

— Сегодня я участвовала в соревнованиях, заняла первое место. Участники соревнований очень достойные. Погода у нас сегодня очень хорошая, радует, тепло. Надеемся занять общекомандное, ну, как сможем, первое место, думаем.

В командном первенстве чемпионами стали сотрудники департамента пограничной службы КНБ РК. Второе место заняли лыжники областного департамента полиции. Третьими стали спортсмены из Академии Нацгвардии. Чемпионы в личном зачёте получили ценные призы, команде-победителю и призёрам вручили кубки и грамоты.

Валерия Филатова