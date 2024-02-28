На расширенном заседании коллегии министр просвещения Гани Бейсембаев рассказал о проектах по развитию сельских школ

В прошлом году министерством разработан республиканский проект «Ауыл мектебі – сапа алаңы». Пилот стартовал в Актюбинской области при поддержке фонда «Қазақстан Халқына» и научном сопровождении НАО имени Ы. Алтынсарина. Его реализация охватила 12 опорных и 134 малокомплектные школы региона.

«Республиканский проект представляет собой комплексную инициативу, направленную на обновление материально-технической базы и оснащение организаций образования современными образовательными инструментами, а также повышение качества педагогических кадров. Данный опыт будет распространен по всей стране уже с этого года», — отметил министр.

Еще одним этапом в развитии образования в сельской местности стала республиканская предметная олимпиада для учащихся сельских школ, организованная впервые в этом году РНПЦ «Дарын».

«В целях поддержки сельских школьников впервые в этом году организована республиканская предметная олимпиада, по итогам которой количество учащихся сельских школ, занявших призовые места, увеличилось почти в 8 раз», — подчеркнул Гани Бейсембаев.