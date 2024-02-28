40 человек обратились к акиму области во время Единого дня приёма граждан

Единый день приёма граждан прошел в Петропавловске. Североказахстанцы могли обратиться с вопросами к акимам области и города, представителям госорганов, включая сотрудников судебной и правоохранительной систем. На прием к главе региона записались около 40 человек. Александр Фролов из Жамбылского района хочет привести в порядок памятник ветеранам ВОВ и найти информацию о пропавших без вести солдатах. Сельчанин попросил помощи у первого руководителя области. Гауез Нурмухамбетов по телефону поручил акиму Жамбылского района заняться этим вопросом.

ГАУЕЗ НУРМУХАМБЕТОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Поиск фронтовиков — это наш вопрос, реконструкция памятников тоже, возьми на контроль. Фото «до» и «после» сбросьте. Эту работу нужно провести по району.



Дарья Пышмынцева