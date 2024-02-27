Швей и модельеров готовят в женской колонии

Правильно снимать мерки учатся осуждённые женской колонии. Эта лекция проходит в рамках дуального обучения в Петропавловском профессиональном колледже при учреждении. Здесь обучаются будущие швеи и модельеры-закройщики, а ещё мастера отделочных строительных работ.

НАТАЛЬЯ ФИРСОВА, мастер производственного обучения:

— Мы обучаемся по дуальной системе, которая сейчас в РК широко применяется. 60% учебного времени студенты проводят на рабочих местах. И, 40% — это где-то пару раз в неделю, они приходят на занятия по теории. Следует отметить, что наши девочки непосредственно работают, получают заработную плату.

Обучение длится 10 месяцев. По итогу девушки получают дипломы государственного образца. Подготавливает квалифицированные кадры колледж уже порядка полувека.

ТАЛГАТ ХАБДУЛИН, заместитель директора Петропавловского профессионального колледжа:

— Наш Петропавловский профессиональный колледж занимается профессиональной подготовкой взрослых осуждённых в двух исправительных учреждениях: №48 — мужской колонии и №50 — женской колонии. У нас заключены трёхсторонние договоры между колледжем, студентами и социальными партнёрами. Социальными партнёрами у нас являются РП «Енбек Кызылжар» и ИП «Щёголев».

Одна из учениц — Дина Сыздыкова. 25-летняя девушка по образованию бухгалтер. Знаний много не бывает, потому Дина решила обучиться ещё одной профессии.

ДИНА СЫЗДЫКОВА, осуждённая учреждения №50 ДУИС СКО:

— Чтобы время пролетело быстрее, чтобы незаметно было, как оно идёт, я решила и работать и учиться. Посвятить себя чему-то. Я работаю в ИП закройщиком. Поступают заказы. Девочки отшивают куртки, костюмы. Я мелую карманы, делаю заготовки, а они уже по этим заготовкам отшивают куртки.

Заработная плата зависит от количества заказов. Девушки шьют форму, плащи, мочалки и многое другое.

ЖАННА ХАМЗИНА, начальник участка №6 филиала РГП «Енбек Кызылжар»:

— Мы шьём вещевое довольствие, форменное обмундирование для сотрудников и постельные принадлежности. Всё, что носят они, сотрудники. Куртки, бушлаты, костюмы. Конечно, они дисциплинированные. Приходят на работу вовремя, уходят вовремя. Работают прилежно, стараются девочки. Мы даём характеристики и в дальнейшем для них это большой плюс.

В РГП «Енбек Кызылжар» на данный момент трудятся 30 осуждённых. В планах у предприятия расширение и увеличение числа работников.

ЖЕНИС ЕЛУБАЕВ, заместитель начальника учреждения №50 ДУИС СКО:

— В основном осуждённые свою заработную плату отправляют на погашение исков. То есть, это влияет на скорейшее освобождение. Как иски полностью погасят, они имеют право подать на ходатайство. Также есть в учреждении магазин, где они могут приобрести товары первой необходимости. А когда закончат выплачивать иски, то деньги они отправляют домой — родителям, детям.

Всего в исправительном учреждении №50 содержатся порядка 300 женщин. 95% из них трудятся на местных предприятиях.



Диана Салихова