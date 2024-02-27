Открытие областной зимней спартакиады «Акшакар» состоялось в поселке Борки

В поселке Борки состоялось торжественное открытие ежегодной областной зимней спартакиады среди школьников «Акшакар». Приветствовал участников Почётный гражданин Петропавловска Бауржан Кульжанов.

БАУРЖАН КУЛЬЖАНОВ, Почётный гражданин г.Петропавловска:

— Уважаемые спортсмены! Сегодня мне приятно встречаться с вами и выступать здесь, потому что я выступаю перед будущим нашего Казахстана. Перед будущими спортсменами, которые будут продолжать те традиции, которые были у нас в СКО.

После состоялась церемония поднятия флага областной зимней спартакиады. Право нести его предоставили лучшим спортсменам региона.

А далее по традиции вознесли огонь спартакиады.

Принимают участие в соревнованиях около 1300 учащихся из 13 районов области и Петропавловска. Соревнуются ребята в 10-ти видах спорта.

КАНАТ САДУАКАС, директор областного учебно-методического центра физической культуры, спорта и НВП:

— Часть соревнований мы уже провели из-за погодных условий. После открытия на этой базе будут проходить лыжные гонки. Хоккей с шайбой проходит на базе стадиона «Карасай», футзал среди юношей походит в с.Бесколь и по настольному теннису проходят игры в поселке Борки.

Старт соревнований по лыжным гонкам объявили сразу после торжественной части. К заезду готовится Анастасия Пичугина под номером 18 из Кызылжарского района. Девушка со второго класса занимается данным видом спорта.

Трёхкилометровую лыжную трассу Анастасия преодолела почти за 15 минут.

АНАСТАСИЯ ПИЧУГИНА, участница областной зимней спартакиады «Акшакар», Кызылжарский район:

— Я недолго готовилась. И вот раз взяли, то поехала. В первый раз мне было сложно. Но, добилась своего.

Закрытие спартакиады и подведение итогов состоится 29 февраля. Спортсмены с хорошими результатами попадут в сборную области. Они будут защищать честь региона на республиканской спартакиаде.

Камилла Карим



