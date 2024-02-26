В Петропавловске состоялась премьера спектакля «Вишнёвый сад» по мотивам пьесы А.П.Чехова

Премьера спектакля «Вишнёвый сад» по мотивам пьесы А.Чехова состоялась в областном русском драматическом театре им. Н.Погодина. Сам автор опредилил жанр своего произведения как комедия. В сюжете пьесы нашли отражение проблемы того времени. Всё это постаралась воссоздать на сцене творческая команда режиссёра-постановщика.

ТИМУР КАРИМЖАНОВ, режиссёр-постановщик областного русского драматического театра им. Н.Погодина:

— К Чехову мы решили отнестись с большой душой, очень щепетильно работали с текстом. Надеюсь, что этот спектакль будет иметь долгую сценическую жизнь. Мы ждём всех. После премьеры у нас будет в работе комедия «Боинг-Боинг». Также к нам приедет режиссёр, будет спектакль по рассказам Шукшина.

Над спектаклем работала большая команда настоящих профессионалов. Для более целостной реализации задумки пригласили художника-постановщика из России.

АЛЕКСЕЙ ГОВЯЗИН, художник-постановщик, г.Пушкино, Московская область, Российская Федерация:

— Уже почти больше года прошло с того момента, как меня позвали сюда ставить этот спектакль. Материал довольно сложный, потому что много где ставится, нужно что-то новое, интересное высказать. Практически целый год работали над эскизами, постоянно что-то переделывали, искали какие-то дополнительные образы. Мы нашей сценографией хотели показать многосложность того мира, того времени, и одновременно не прямой реалистичный вид, а скорее метафорические образы, совокупность которых дадут ощущение напряжения того времени, конфликтов, копившихся на протяжении долгих веков.

Премьера спектакля стала юбилейным бенефисом актрисы Ирины Полещук. На сцене театра она играет уже 30 лет. В спектакле «Вишнёвый сад» исполняет роль главной героини — разорившейся помещицы Любови Андреевны Раневской.

ИРИНА ПОЛЕЩУК, актриса областного русского драматического театра им. Н.Погодина, отличник культуры:

— Каждый персонаж имеет свою трудность, имеет свою лёгкость. Необычный характер. Необычное отношение к жизни, детям, семье. У меня много любимых ролей. Например, Голодова в «Поминальной молитве», Раневская, Мурзавецкая в комедии «Волки и овцы». Нелюбимых ролей практически не бывает.

Премьеры спектакля жители Петропавловска ждали с нетерпением.

— Читать — читал, а вживую еще не видел.

— Это было когда-то в молодости, по книге, а теперь хочу посмотреть. Мне очень нравится театр имени Погодина, каждый год бываю на открытии театрального сезона.

К слову, в этом году «Вишнёвому саду» А.П.Чехова исполнилось 120 лет. Пьесу впервые поставили 17 января 1904 года на сцене Московского художественного театра.



Валерия Филатова