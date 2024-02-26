Торжественное открытие спортивного праздника «Север-2024» в селе Бесколь

В субботу в селе Бесколь состоялось торжественное открытие XXVIII спортивного праздника «Север-2024». Соревнования объединили 400 участников со всех районов. С приветственным словом к североказахстанцам обратился руководитель аппарата акима области Руслан Алишев. Напомню, команды всех тринадцати районов соревновались по восьми видам спорта. В рамках данной традиционной зимней спартакиады с 16-го по 18-ое февраля в Петропавловске проходил чемпионат области по кёрлингу и соревнования по конькобежному спорту. До этого прошли соревнования по хоккею с мячом, зимнему Президентскому многоборью, зональные игры по хоккею с шайбой. А в Бесколе выбирали сильнейших в хоккее с шайбой, футзале, лыжных гонках и шорт — треку.

АЛМА НУРГАЛИЕВА, заместитель акима Кызылжарского района:

— В районе собрались сильнейшие. Они предложат настоящую конкуренцию, несмотря на мороз. Удачи каждому!

Представители команды Кызылжарского района считают, что выступили в этом сезоне отлично.

ДМИТРИЙ ЗАВАТСКИЙ, участник спартакиады, Кызылжарский район:

— Район сейчас идет на 2 месте по прошедшим видам. Это зимнее Президентское многоборье, конькобежный спорт, керлинг и хоккей с мячом. Мы планируем забрать первое место, так как команда сформирована на сто процентов , все готовы, все заряжены на успех!

АСЕЛЬ ГУЛЬЖАНОВА, участница спартакиады, Кызылжарский район:

— Мне 18 лет. Шорт-треком занимаюсь, футболом. Море эмоций, победу за свой район и возвышаться все выше и выше, совершенствоваться. Года 4- 5 занимаюсь, нравится.

Завершил мероприятие праздничный салют.

Матвей Колесников

