Семья в Уалихановском районе пострадала от отравления угарным газом

В воскресенье, 25 февраля, в 21ч. 00 мин. в Уалихановскую районную больницу с признаками отравления угарным газом лёгкой степени тяжести поступили члены одной семьи: 32-летняя мать и её дети 13-ти и 2-х лет. Проживают они в частном доме в Кишкенеколе. При осмотре жилого дома было установлено, что задвижка дымохода не предусмотрена, но колодцы дымохода отопительной печи забиты сажей, вследствие чего отсутствовала тяга и произошел выход угарного газа в помещение. ЧС-ники проводили профилактическую беседу с жильцами данного дома по соблюдению правил пожарной безопасности прошлым летом. Всего с начала года в области отравление угарным газом получили 4 человека, за аналогичный период прошлого года — 20 человек и 1 человек погиб.



Камилла Карим