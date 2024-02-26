Салимхан САБИТОВ: Политика похожа на шахматы – пешка может стать кем угодно

Салимхан Сабитов – автор проекта «Равная дорога». Он первым в Казахстане взялся за создание автошколы для людей с ограниченными возможностями. Социальная инициатива стала следствием большой мечты: ничто не должно мешать человеку жить и чувствовать себя полноценным. Эта же идея привела Салимхана на выборы. С прошлого года он депутат городского маслихата.

Молодому общественнику достался не самый простой избирательный округ – Рабочий поселок. Место для него не родное и не знакомое. Тем не менее он смог заслужить доверие горожан. Итоги выборов: ближайшего оппонента Салимхан Сабитов смог обогнать более чем на 2 тысячи голосов. Чем воодушевил «рабочинцев» кандидат? С какими трудностями он столкнулся, будучи уже депутатом? И почему сравнивает политику с любимой с детства игрой в шахматы? Об этом – в новом выпуске специального проекта МТРК «Мандат».