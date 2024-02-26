Городской чемпионат по муай-тай прошел в выходные в Петропавловске

Дастану Мырзабаю — 9 лет. Несмотря на юный возраст, у него за спиной немало достижений. Юный спортсмен показывает все навыки, которым его научил тренер. На ринге победил.

ДАСТАН МЫРЗАБАЙ, участник соревнований:

— На тренировках я работаю каждый раз. И мне больно всегда. Но, я не сдаюсь и учусь драться. Были у меня фишки: захожу на колено и потом локоть так бью, потом скрутка. Нельзя из других видов спорта делать какие-то трюки. Это запрещено.

В соревнованиях принимают участие около 80 бойцов в возрасте от 6 до 14 лет. Победителей данного турнира будут рассматриваться как кандидатов в сборную СКО.

ИВАН ВАН-ХОН-ТУН, руководитель федерации по муай-тай по СКО:

— Соревнования будут проходить в два дня, так как у нас не желательно проводить больше двух поединков в день. Правила у нас идут от международной федерации IFMA. Разрешены удары локтями, коленями, борьба в стойке, но без амплитудных бросков. В СКО изначально муай-тай 2007 года. Уже порядка 14 лет мы развиваемся, растем. В нашей области очень много победителей Казахстана, участников чемпионата мира. И в 2023 году у нас парень стал чемпионом мира.

В области порядка 4 спортивных клуба по муай-тай, в которых занимаются порядка 500 человек. Некоторые из них сейчас находятся на учебно-тренировочных сборах. Боксёры готовятся к чемпионату Казахстана среди взрослых. Честь региона будут защищать 8 спортсменов.

Камилла Карим



