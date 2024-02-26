Аким СКО встретился с представителями СМИ

В ходе совещания аким области отметил, что представители СМИ в первую очередь являются мостом между обществом и властью. Пожелал успехов в работе.

ГАУЕЗ НУРМУХАМБЕТОВ, АКИМ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ:

— Не секрет, что журналисты являются катализаторами государственной политики, проводниками социально-экономических преобразований. Все те вопросы, о которых Вы рассказываете в своих статьях, программах,они имеют четкие и ясные ответы.

Гауез Нурмухамбетов отметил, что СКО является одним из регионов с высоким социальным потенциалом и конкурентоспособностью. По словам главы региона, необходимо развивать инфраструктуру. Особенно актуален дорожный вопрос в зонах отдыха.

ГАУЕЗ НУРМУХАМБЕТОВ, АКИМ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ:

— Конечно, касаемо 48 объектов туризма, которые находятся в этой зоне, там нужно проводить дороги. Никакой инвестор по этим дорогам не поедет. Составлен план, протокол с министерством экологии. Буквально на следующей неделе мы будем проводить совещание.

По словам акима области, в ближайшие 2 года будет приведена в порядок территория Имантауско-Шалкарской курортной зоны. На работы по благоустройству и улучшению инфраструктуры выделено порядка 2 млрд тенге.

/Материал подготовлен корреспондентами телеканала «Кызылжар»/

