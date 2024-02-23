Региональный конкурс «Тан Шолпан» прошел в Kozybaev University

В Kozybaev University прошел 14 региональный дистанционный конкурс вокального исполнительства «Тан Шолпан». Каждый год его проводят на кафедре «Музыкальные дисциплины» при поддержке департамента воспитательной и социальной работы университета.

ГАЛИНА КОЛЕСНИКОВА, профессор кафедры «Музыкальные дисциплины» Kozybaev University:

— Мы его проводим, ставя перед собой несколько целей: выявление талантливой, творческой молодежи и привлечение абитуриентов, выпускников школ для поступления на творческие специальности нашей кафедры. Отрадно, что в качестве наставников и руководителей молодых исполнителей выступают выпускники нашей кафедры разных лет.

Конкурс проводился по двум номинациям: сольное исполнение и ансамбли-дуэты. В программе — академическое, народное и эстрадно-вокальное исполнительство.

ГАУХАР САГЫНЫШ, участница конкурса:

— В номинации «Сольное исполнение» я исполню песню Адель «Подожги дождь». Готовилась две недели, может даже больше. Вообще я с детства очень люблю петь. Занимаюсь вокалом 12 лет».

На конкурс заявлено около 50 участников, в том числе онлайн. Молодые артисты исполнили песни на 6 языках.

Участие в конкурсе приняли студенты СКУ, колледжей, а также ученики и выпускники школ области.

Валерия Сиваш