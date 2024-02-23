Чаем и баурсаками угощали коммунальщиков «серебряные» волонтёры

В регионе продолжаются суровые морозы. С утра столбик термометра показывал -32 градуса. Непросто работать в такую погоду коммунальным службам. Инициативная группа «Серебряные волонтеры» областного совета ветеранов угощают рабочих чаем и горячими баурсками.

— Спасибо за чай. Спасибо, что такие волонтеры есть.

— Работаю здесь около 10 лет. Особенно сложно работать зимой, в холод. Спасибо сегодня волонтерам за чай. Немного согрелись.

— Таким образом активисты совета поблагодарили коммунальщиков за их тяжелый труд.

САУЛЕ ТАХМЕТОВА, руководитель инициативной группы «Серебряные волонтеры» областного совета ветеранов:

— Самый главный наш девиз — «Творим добро», и мы всегда творим от души, от сердца, от чистого сердца. Мы благодарны этим людям. Мы сами попробовали в этот мороз именно поработать.

Эту акцию добровольцы проводят регулярно. Говорят, выйдут с угощениями на улицы и после того, как отступят морозы.

Камилла Карим

