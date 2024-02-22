Турнир по футзалу памяти Суиндыка Бегалина проходит в Петропавловске

В Высшем Северо-Казахстанском профессионально-педагогическом колледже проходит 16-ый международный турнир по футзалу. Посвятили его памяти бывшего директора Суиндыка Бегалина. Цель — укрепление дружественных связей между учебными заведениями и популяризация футбола среди молодежи.

АЛПАМЫС МАГАВИН, инструктор физического воспитания ВСКППК:

— Вкладывал очень много своих сил в развитие спорта в колледже, а также нашей области. Сегодня, 22 февраля, пройдут игры в подгруппах. Три подгруппы по три команды. Из каждой подгруппы выходит по одной команде. 23 февраля пройдут финальные игры за 1-3 места.

Открытие турнира сопровождалось торжественным концертом.

В турнире участвует 9 команд, 2 из них — из Российской Федерации. Евгений Боровых в Петропавловске приехал во второй раз. В прошлом году так же участвовал в турнире. Говорит, тогда их команде не удалось занять лидирующее место, но в этом году настрой боевой.

ЕВГЕНИЙ БОРОВЫХ, студент Шадринского политехнического колледжа, Россия:

— Приехали на турнир в Казахстан. Я здесь уже второй раз. Хорошие впечатления от турнира, хорошая организация. Очень рад сюда приезжать. Упорно тренировались каждый день, наигрывали комбинации, готовились.

Побороться за переходящий Кубок чемпионов приехали и из Омска. Команда Ивана Вставского в Казахстане впервые.

ИВАН ВСТАВСКИЙ, студент Омского педагогического колледжа, Россия:

— Приехали с целью поучаствовать, показать свои силы в этом турнире. Вообще с целью победить, конечно же. Вообще хочу поблагодарить за гостеприимство, что нас приняли, позвали на этот турнир, за организацию. Очень приятно. Хочу пожелать всем командам хорошей игры. Пусть победит сильнейший.

В колледже Суиндык Бегалин основал специальность «Физическая культура и спорт». На открытии турнира присутствовали его родственники, друзья и коллеги. Нургуль Бегалина с теплом вспоминает о своем супруге.

НУРГУЛЬ БЕГАЛИНА, супруга Суиндыка Бегалина:

— Мой супруг более 10-ти лет был директором этого колледжа. Он был очень трудолюбивым, любил свою работу. Я очень благодарна руководству колледжа, что они проводят такие турниры. Не забывают труд моего мужа. Он участвовал в развитии колледжа, хотел, чтобы все казахстанцы были образованными и очень любил спорт.

Турнир продлится два дня. Победители будут награждены дипломами различных степеней, медалями и ценными подарками. Также учреждены призы в номинациях «Лучший вратарь», «Лучший нападающий», «Лучший защитник» и «Лучший тренер».

Валерия Сиваш